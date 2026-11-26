Nordson Aktie
WKN: 866725 / ISIN: US6556631025
|Nordson-Anlage
|
26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nordson-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Nordson-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 110,56 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,904 Nordson-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Nordson-Aktie auf 321,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 290,36 USD wert. Damit wäre die Investition 190,36 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für Nordson eine Börsenbewertung in Höhe von 17,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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