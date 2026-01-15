NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nordson-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Nordson-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Nordson-Papier an diesem Tag bei 193,25 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Nordson-Aktie investiert hat, hat nun 0,517 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.01.2026 137,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 266,54 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,92 Prozent gesteigert.

Nordson wurde am Markt mit 14,75 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at