Nordson Aktie

Nordson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866725 / ISIN: US6556631025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Nordson-Investment? 15.01.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nordson-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Nordson-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Nordson-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Nordson-Papier an diesem Tag bei 193,25 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Nordson-Aktie investiert hat, hat nun 0,517 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.01.2026 137,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 266,54 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,92 Prozent gesteigert.

Nordson wurde am Markt mit 14,75 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nordson Corp.

mehr Nachrichten