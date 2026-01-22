Nordson Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordson von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Nordson-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Nordson-Papier an diesem Tag bei 57,12 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,507 Nordson-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 781,16 USD, da sich der Wert eines Nordson-Papiers am 21.01.2026 auf 273,10 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +378,12 Prozent.
Nordson wurde am Markt mit 15,33 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
