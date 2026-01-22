Nordson Aktie

WKN: 866725 / ISIN: US6556631025

Performance unter der Lupe 22.01.2026 16:04:31

NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordson von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordson-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Nordson-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Nordson-Papier an diesem Tag bei 57,12 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,507 Nordson-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 781,16 USD, da sich der Wert eines Nordson-Papiers am 21.01.2026 auf 273,10 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +378,12 Prozent.

Nordson wurde am Markt mit 15,33 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Nordson Corp.

Analysen zu Nordson Corp.

Aktien in diesem Artikel

Nordson Corp. 231,70 -0,39%

