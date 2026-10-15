Nordson Aktie

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WKN: 866725 / ISIN: US6556631025

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Nordson-Investition im Blick 15.10.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordson von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordson-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Nordson-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 222,60 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Nordson-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,449 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 147,68 USD, da sich der Wert einer Nordson-Aktie am 14.10.2026 auf 328,73 USD belief. Mit einer Performance von +47,68 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Nordson eine Börsenbewertung in Höhe von 18,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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