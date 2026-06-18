Nordson Aktie
WKN: 866725 / ISIN: US6556631025
|Profitable Nordson-Investition?
|
18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordson von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Nordson-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Nordson-Aktie betrug an diesem Tag 213,53 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Nordson-Aktie investierten, hätten nun 4,683 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.06.2026 auf 290,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 359,15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,92 Prozent gesteigert.
Am Markt war Nordson jüngst 16,25 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!