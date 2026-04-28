NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nortech Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nortech Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Nortech Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,75 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 266,667 Nortech Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 27.04.2026 3 800,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,25 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 280,00 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Nortech Systems zuletzt 39,70 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at