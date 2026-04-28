Nortech Systems Aktie
WKN: 923640 / ISIN: US6565531042
|Lohnendes Nortech Systems-Investment?
|
28.04.2026 16:04:24
NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nortech Systems von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Nortech Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,75 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 266,667 Nortech Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 27.04.2026 3 800,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,25 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 280,00 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Nortech Systems zuletzt 39,70 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nortech Systems Inc.
Analysen zu Nortech Systems Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nortech Systems Inc.
|14,05
|-1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.