NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nortech Systems von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nortech Systems-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Nortech Systems-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Nortech Systems-Papier bei 8,50 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Nortech Systems-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 176,471 Nortech Systems-Anteilen. Die gehaltenen Nortech Systems-Anteile wären am 27.07.2026 17 682,35 USD wert, da der Schlussstand 15,03 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 76,82 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Nortech Systems einen Börsenwert von 39,84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at