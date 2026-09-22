Nortech Systems Aktie
WKN: 923640 / ISIN: US6565531042
|Profitables Nortech Systems-Investment?
|
22.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nortech Systems von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Nortech Systems-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,40 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nortech Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 106,383 Nortech Systems-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 21.09.2026 1 212,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,40 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,28 Prozent zugenommen.
Nortech Systems wurde am Markt mit 33,63 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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