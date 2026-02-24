NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nortech Systems-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Nortech Systems-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Nortech Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7,80 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 128,205 Nortech Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.02.2026 auf 8,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 100,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,00 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Nortech Systems bezifferte sich zuletzt auf 24,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at