NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nortech Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Nortech Systems-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Nortech Systems-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7,33 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 13,643 Nortech Systems-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 112,96 USD, da sich der Wert einer Nortech Systems-Aktie am 26.01.2026 auf 8,28 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 12,96 Prozent gesteigert.

Nortech Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24,06 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at