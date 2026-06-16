NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nortech Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Nortech Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Nortech Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 7,18 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1 392,758 Nortech Systems-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 966,57 USD, da sich der Wert eines Nortech Systems-Papiers am 15.06.2026 auf 16,49 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 129,67 Prozent angezogen.

Nortech Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 46,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at