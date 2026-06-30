Nortech Systems Aktie
WKN: 923640 / ISIN: US6565531042
|Nortech Systems-Performance
|
30.06.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nortech Systems-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 30.06.2025 wurden Nortech Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8,87 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 112,740 Nortech Systems-Papiere. Die gehaltenen Nortech Systems-Anteile wären am 29.06.2026 1 842,16 USD wert, da der Schlussstand 16,34 USD betrug. Damit wäre die Investition 84,22 Prozent mehr wert.
Nortech Systems wurde am Markt mit 45,87 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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