NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nortech Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Nortech Systems-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Nortech Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,20 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 10,870 Nortech Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 01.06.2026 auf 17,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 191,96 USD wert. Damit wäre die Investition 91,96 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Nortech Systems belief sich jüngst auf 41,68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at