NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Nortech Systems abgeworfen

Am 08.08.2020 wurde die Nortech Systems-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Nortech Systems-Anteile bei 4,91 USD. Bei einem Nortech Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,367 Nortech Systems-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2023 auf 9,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 189,00 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 89,00 Prozent.

Jüngst verzeichnete Nortech Systems eine Marktkapitalisierung von 26,09 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at