Nortech Systems Aktie

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WKN: 923640 / ISIN: US6565531042

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Lukrative Nortech Systems-Investition? 23.06.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nortech Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Nortech Systems-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Nortech Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Nortech Systems-Aktie bei 3,68 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Nortech Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 27,174 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.06.2026 auf 17,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 477,72 USD wert. Damit wäre die Investition um 377,72 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Nortech Systems eine Marktkapitalisierung von 48,74 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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