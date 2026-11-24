Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nortech Systems-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Nortech Systems-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,14 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Nortech Systems-Aktie investiert hat, hat nun 109,409 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 236,32 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 236,32 USD, was einer positiven Performance von 23,63 Prozent entspricht.

Nortech Systems wurde am Markt mit 30,45 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at