Nortech Systems Aktie
WKN: 923640 / ISIN: US6565531042
|Nortech Systems-Investment im Blick
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24.03.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nortech Systems von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 24.03.2021 wurde das Nortech Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nortech Systems-Aktie an diesem Tag 6,75 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1 481,481 Nortech Systems-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 933,33 USD, da sich der Wert einer Nortech Systems-Aktie am 23.03.2026 auf 10,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,33 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Nortech Systems eine Marktkapitalisierung von 28,06 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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