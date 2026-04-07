Nortech Systems Aktie

Nortech Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923640 / ISIN: US6565531042

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Lohnende Nortech Systems-Anlage? 07.04.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nortech Systems von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Nortech Systems-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Nortech Systems-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,31 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 120,337 Nortech Systems-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 582,43 USD, da sich der Wert eines Nortech Systems-Anteils am 06.04.2026 auf 13,15 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 58,24 Prozent gleich.

Insgesamt war Nortech Systems zuletzt 36,06 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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