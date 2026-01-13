NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nortech Systems-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nortech Systems-Investment verlieren können.

Am 13.01.2025 wurden Nortech Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10,10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 99,010 Nortech Systems-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 7,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 766,34 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 23,37 Prozent gleich.

Nortech Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,56 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

