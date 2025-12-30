NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nortech Systems von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Nortech Systems-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurden Nortech Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Nortech Systems-Papier an diesem Tag 8,25 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nortech Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 12,121 Nortech Systems-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 29.12.2025 88,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,28 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,82 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Nortech Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 20,58 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

