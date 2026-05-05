NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nortech Systems von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Nortech Systems-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Nortech Systems-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Nortech Systems-Papiers betrug an diesem Tag 9,57 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Nortech Systems-Aktie investiert hat, hat nun 1 044,932 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Nortech Systems-Papiere wären am 04.05.2026 15 078,37 USD wert, da der Schlussstand 14,43 USD betrug. Damit wäre die Investition um 50,78 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Nortech Systems belief sich zuletzt auf 36,74 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at