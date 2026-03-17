Nortech Systems Aktie
WKN: 923640 / ISIN: US6565531042
|Lukrativer Nortech Systems-Einstieg?
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17.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nortech Systems-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Die Nortech Systems-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Nortech Systems-Papier bei 11,78 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 84,890 Nortech Systems-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 802,21 USD, da sich der Wert eines Nortech Systems-Papiers am 16.03.2026 auf 9,45 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 802,21 USD, was einer negativen Performance von 19,78 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Nortech Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 26,94 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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