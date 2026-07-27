Northern Trust Aktie
WKN: 854009 / ISIN: US6658591044
|Lukrativer Northern Trust-Einstieg?
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27.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northern Trust von vor 3 Jahren eingebracht
Am 27.07.2023 wurde die Northern Trust-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Northern Trust-Aktie betrug an diesem Tag 79,17 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Northern Trust-Aktie investiert hätte, hätte er nun 126,310 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Northern Trust-Aktie auf 180,52 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 801,57 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 128,02 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Northern Trust einen Börsenwert von 32,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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