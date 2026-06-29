Northern Trust Aktie

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WKN: 854009 / ISIN: US6658591044

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Performance unter der Lupe 29.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northern Trust von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Northern Trust-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Northern Trust-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 73,35 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Northern Trust-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,633 Northern Trust-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.06.2026 auf 173,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 370,42 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 137,04 Prozent zugenommen.

Northern Trust wurde am Markt mit 32,17 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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