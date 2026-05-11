NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northern Trust von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Northern Trust gewesen.

Die Northern Trust-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Northern Trust-Papier an diesem Tag 118,40 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,845 Northern Trust-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 135,48 USD, da sich der Wert eines Northern Trust-Papiers am 08.05.2026 auf 160,41 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 35,48 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Northern Trust eine Börsenbewertung in Höhe von 29,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at