Northern Trust Aktie

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WKN: 854009 / ISIN: US6658591044

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Lukratives Northern Trust-Investment? 09.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northern Trust von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Northern Trust-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Northern Trust-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Northern Trust-Papier 129,96 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Northern Trust-Papier investiert hätte, befänden sich nun 76,947 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.11.2026 13 293,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 172,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,93 Prozent gesteigert.

Northern Trust wurde am Markt mit 31,37 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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