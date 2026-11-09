Northern Trust Aktie
WKN: 854009 / ISIN: US6658591044
|Lukratives Northern Trust-Investment?
|
09.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northern Trust von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Northern Trust-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Northern Trust-Papier 129,96 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Northern Trust-Papier investiert hätte, befänden sich nun 76,947 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.11.2026 13 293,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 172,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,93 Prozent gesteigert.
Northern Trust wurde am Markt mit 31,37 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Northern Trust Corp.
Analysen zu Northern Trust Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Northern Trust Corp.
|158,55
|2,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX legen zu -- US-Börsen mit deutlichen Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die US-Börsen legen kräftig zu. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.