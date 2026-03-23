Northern Trust Aktie

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WKN: 854009 / ISIN: US6658591044

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Hochrechnung 23.03.2026 16:04:52

NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northern Trust-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Northern Trust-Aktien gewesen.

Northern Trust-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Northern Trust-Papier an diesem Tag 65,63 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Northern Trust-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 152,369 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.03.2026 auf 135,74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 682,61 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 106,83 Prozent.

Der Börsenwert von Northern Trust belief sich jüngst auf 25,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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