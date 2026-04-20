Northern Trust Aktie

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WKN: 854009 / ISIN: US6658591044

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Northern Trust-Investition 20.04.2026 16:03:35

NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northern Trust-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Northern Trust-Aktien verdienen können.

Am 20.04.2016 wurden Northern Trust-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 72,25 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Northern Trust-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,384 Northern Trust-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 220,29 USD, da sich der Wert einer Northern Trust-Aktie am 17.04.2026 auf 159,16 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 120,29 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Northern Trust betrug jüngst 29,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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