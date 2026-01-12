NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northern Trust-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Northern Trust eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Northern Trust-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 97,33 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Northern Trust-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10,274 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.01.2026 1 497,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 145,74 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 49,74 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Northern Trust eine Börsenbewertung in Höhe von 27,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at