NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northern Trust-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Northern Trust-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Northern Trust-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 73,04 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,369 Northern Trust-Aktien. Die gehaltenen Northern Trust-Aktien wären am 29.05.2026 226,52 USD wert, da der Schlussstand 165,45 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 126,52 Prozent.

Northern Trust war somit zuletzt am Markt 30,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at