NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northern Trust-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Northern Trust-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Northern Trust-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 65,50 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Northern Trust-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 152,672 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 165,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 273,28 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 152,73 Prozent zugenommen.

Northern Trust wurde am Markt mit 30,28 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at