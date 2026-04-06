Northern Trust Aktie

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WKN: 854009 / ISIN: US6658591044

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Profitables Northern Trust-Investment? 06.04.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northern Trust-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Northern Trust-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Northern Trust-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 86,73 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Northern Trust-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,530 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Northern Trust-Aktie auf 142,25 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 640,15 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 64,01 Prozent angezogen.

Northern Trust erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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