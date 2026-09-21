Northern Trust Aktie

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WKN: 854009 / ISIN: US6658591044

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Rentable Northern Trust-Anlage? 21.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northern Trust-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Northern Trust-Aktie gebracht.

Das Northern Trust-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Northern Trust-Aktie betrug an diesem Tag 69,54 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,380 Northern Trust-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 177,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 558,10 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 155,81 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Northern Trust betrug jüngst 32,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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