NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northern Trust-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Northern Trust-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Northern Trust-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 107,92 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,927 Northern Trust-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 123,43 USD, da sich der Wert einer Northern Trust-Aktie am 05.12.2025 auf 133,21 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 123,43 USD, was einer positiven Performance von 23,43 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Northern Trust betrug jüngst 25,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at