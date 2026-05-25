Northern Trust Aktie
WKN: 854009 / ISIN: US6658591044
|Northern Trust-Investmentbeispiel
|
25.05.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northern Trust-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Northern Trust-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 105,78 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 94,536 Northern Trust-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 860,28 USD, da sich der Wert eines Northern Trust-Anteils am 22.05.2026 auf 167,77 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +58,60 Prozent.
Northern Trust wurde am Markt mit 31,04 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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