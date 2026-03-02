NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northern Trust-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Northern Trust-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Northern Trust-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 110,22 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Northern Trust-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 90,728 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.02.2026 auf 143,09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 982,22 USD wert. Mit einer Performance von +29,82 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Northern Trust belief sich zuletzt auf 26,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at