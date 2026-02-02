NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Northern Trust von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Northern Trust-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Northern Trust-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Northern Trust-Aktie bei 112,29 USD. Bei einem Northern Trust-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,906 Northern Trust-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Northern Trust-Aktie auf 149,43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 330,75 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,08 Prozent erhöht.

Northern Trust erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at