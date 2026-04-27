NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Northern Trust von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Northern Trust eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Northern Trust-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Northern Trust-Aktie letztlich bei 91,59 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,918 Northern Trust-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 790,70 USD, da sich der Wert eines Northern Trust-Papiers am 24.04.2026 auf 164,01 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +79,07 Prozent.

Zuletzt verbuchte Northern Trust einen Börsenwert von 30,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at