NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Northern Trust-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Northern Trust-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Northern Trust-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 118,52 USD. Bei einem Northern Trust-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,437 Northern Trust-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2026 gerechnet (186,79 USD), wäre das Investment nun 1 576,02 USD wert. Mit einer Performance von +57,60 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Northern Trust zuletzt 34,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at