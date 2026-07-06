NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Northern Trust von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Northern Trust-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Northern Trust-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 114,37 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 87,436 Northern Trust-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.07.2026 auf 176,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 432,37 USD wert. Damit wäre die Investition 54,32 Prozent mehr wert.

Northern Trust wurde am Markt mit 32,63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at