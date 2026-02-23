NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Northern Trust von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Northern Trust-Aktien verdienen können.

Am 23.02.2016 wurden Northern Trust-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 59,74 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Northern Trust-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 16,739 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.02.2026 gerechnet (144,76 USD), wäre die Investition nun 2 423,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 142,32 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Northern Trust betrug jüngst 27,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at