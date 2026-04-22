NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Northern Trust-Aktionäre freuen

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust am 21.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 3,10 USD für das Jahr 2025. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 3,33 Prozent gestiegen. Somit schüttet Northern Trust insgesamt 633,40 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Northern Trust-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,66 Prozent dezimiert.

Northern Trust-Auszahlungsrendite

Der Northern Trust-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 171,74 USD. Northern Trust weist für 2025 eine Dividendenrendite von 2,27 Prozent auf. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,93 Prozent.

Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Northern Trust via NASDAQ 92,19 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 94,73 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Northern Trust- Dividendenschätzung

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 3,27 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,91 Prozent sinken.

Grunddaten von Dividenden-Titel Northern Trust

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Northern Trust steht aktuell bei 29,419 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Northern Trust verfügt über ein KGV von aktuell 15,64. Der Umsatz von Northern Trust betrug in 2025 14,329 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 8,74 USD.

Redaktion finanzen.at