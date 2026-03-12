NOVA Aktie
WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571
|Langfristige Performance
|
12.03.2026 10:03:19
NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor 5 Jahren eingebracht
Am 12.03.2021 wurde die NOVA-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 83,66 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die NOVA-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,953 NOVA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.03.2026 auf 435,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 208,82 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 5 208,82 USD, was einer positiven Performance von 420,88 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte NOVA einen Börsenwert von 13,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
