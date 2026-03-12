NOVA Aktie

NOVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571

Langfristige Performance 12.03.2026 10:03:19

NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in NOVA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 12.03.2021 wurde die NOVA-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 83,66 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die NOVA-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,953 NOVA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.03.2026 auf 435,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 208,82 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 5 208,82 USD, was einer positiven Performance von 420,88 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte NOVA einen Börsenwert von 13,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

NOVA LTD Registered Shs 364,20 0,11% NOVA LTD Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

