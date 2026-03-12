NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in NOVA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 12.03.2021 wurde die NOVA-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 83,66 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die NOVA-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,953 NOVA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.03.2026 auf 435,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 208,82 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 5 208,82 USD, was einer positiven Performance von 420,88 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte NOVA einen Börsenwert von 13,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at