NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in NOVA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades NOVA-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die NOVA-Anteile bei 98,89 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in NOVA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 101,122 NOVA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 50 824,15 USD, da sich der Wert eines NOVA-Anteils am 01.07.2026 auf 502,60 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 408,24 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von NOVA belief sich zuletzt auf 17,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at