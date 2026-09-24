NOVA Aktie

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WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571

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NOVA-Anlage unter der Lupe 24.09.2026 10:03:25

NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in NOVA-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden NOVA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das NOVA-Papier an diesem Tag bei 109,62 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die NOVA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 91,224 Anteile im Depot. Die gehaltenen NOVA-Anteile wären am 23.09.2026 33 363,44 USD wert, da der Schlussstand 365,73 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 233,63 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von NOVA belief sich jüngst auf 11,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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