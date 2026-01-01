NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in NOVA gewesen.

Am 01.01.2025 wurde das NOVA-Papier via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 196,95 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die NOVA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,508 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 328,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 166,74 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +66,74 Prozent.

Der NOVA-Wert an der Börse wurde auf 10,26 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at