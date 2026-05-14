NOVA Aktie
WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571
|Investmentbeispiel
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14.05.2026 10:03:37
NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NOVA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden NOVA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren NOVA-Anteile 11,30 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das NOVA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 88,496 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen NOVA-Aktien wären am 13.05.2026 44 570,80 USD wert, da der Schlussstand 503,65 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4 357,08 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von NOVA belief sich zuletzt auf 15,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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