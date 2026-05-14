NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NOVA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in NOVA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden NOVA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren NOVA-Anteile 11,30 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das NOVA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 88,496 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen NOVA-Aktien wären am 13.05.2026 44 570,80 USD wert, da der Schlussstand 503,65 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4 357,08 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von NOVA belief sich zuletzt auf 15,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at