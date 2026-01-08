NOVA Aktie
WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571
08.01.2026 10:03:26
NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NOVA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit NOVA-Anteilen statt. Der Schlusskurs des NOVA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 86,86 USD. Bei einem NOVA-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,513 NOVA-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 363,34 USD, da sich der Wert eines NOVA-Anteils am 07.01.2026 auf 379,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 336,33 Prozent gesteigert.
Insgesamt war NOVA zuletzt 11,94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
