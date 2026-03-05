NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NOVA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in NOVA-Aktien gewesen.

Die NOVA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das NOVA-Papier letztlich bei 92,51 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NOVA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,081 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des NOVA-Papiers auf 441,62 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 477,38 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 377,38 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von NOVA belief sich jüngst auf 13,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at