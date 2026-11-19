NOVA Aktie
WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571
|Lohnende NOVA-Investition?
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19.11.2026 10:03:23
NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NOVA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
NOVA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 134,60 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die NOVA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,429 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.11.2026 2 312,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 311,31 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +131,29 Prozent.
NOVA wurde am Markt mit 9,82 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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